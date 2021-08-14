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السيطرة على حريق في سيارة نقل أعلى الدائري الإقليمي

التهمها بالكامل.
أماني عوض 1:25 م, السبت, 14 أغسطس 21 1:25 م, السبت, 14 أغسطس 21

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سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة -اليوم السبت- على حريق نشب داخل سيارة نقل ثقيل على الطريق الدائري الإقليمي دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغًا عن نشوب حريق بسيارة نقل بالطريق الدائري الإقليمي.

ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

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وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، واتضح احتراق السيارة بالكامل.

وأجرت أجهزة الأمن تفريغًا لكاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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