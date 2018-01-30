السيطرة على حريق شب بفندق عائم بالأقصر بلا خسائر

متابعات أعلنت مديرية أمن الأقصر، في بيان صحفي، أنه تمت السيطرة علي حريق فندق عائم بمرسي وينجز التابع لشركة إيجوث للسياحة، وإخلاء المراسى المجاورة من كافة المراكب حفاظًا على أرواح السياح والعاملين بالسياحة. وقالت مديرية الأمن إن مركز شرطة الاقصر…

متابعات

أعلنت مديرية أمن الأقصر، في بيان صحفي، أنه تمت السيطرة علي حريق فندق عائم بمرسي وينجز التابع لشركة إيجوث للسياحة، وإخلاء المراسى المجاورة من كافة المراكب حفاظًا على أرواح السياح والعاملين بالسياحة.

وقالت مديرية الأمن إن مركز شرطة الاقصر تلقى بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالفندق العائم أوركيد التابعة لشركة وينجز تورز بدون نزلاء، والمتوقف عن العمل منذ تاريخ 11/10/2012 والمتراكية بمرسى “وينجز” التابع لشركة إيجوث للسياحة دائرة المركز.

وأكدت المديرية، أنه على الفور انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والمسطحات وإدارة تأمين العائمات والمراسى السياحية ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وتم إخلاء المرسى والمراسي المجاورة من الفنادق العائمة المتراكية بها حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده.



