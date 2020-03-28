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السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب بالبساتين دون خسائر بشرية

تم الدفع بسيارات إطفاء، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.
أماني عوض 2:00 ص, السبت, 28 مارس 20 2:00 ص, السبت, 28 مارس 20

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة البساتين، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد المخازن بشارع مزرعة البط بالبساتين.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات إطفاء، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد سيطرت على حريق، داخل أحد العقارات السكنية في منطقة المعادي، دون وقوع إصابات بشرية.

جاء ذلك بعدما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا عن نشوب حريق، بأحد العقارات السكنية بمنطقة المعادي.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق.

واتضح من المعاينة عدم وقوع إصابات بشرية. 

وسيطرت على حريق محدود بأتوبيس بمنطقة حدائق القبة، اليوم، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأتوبيس بمنطقة حدائق القبة.

وعلى الفور، دفعت سياراتي إطفاء، وسيطرت على النيران، وأرجعت السبب لنشوب ماس كهربائي.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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