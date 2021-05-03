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السيطرة على حريق داخل قطعة أرض لإحدى الشركات في الإسكندرية

نتيجة تراكم النباتات الجافة بقطعة الأرض، وارتفاع درجة الحرارة.
أماني عوض 7:27 م, الأثنين, 3 مايو 21 7:27 م, الأثنين, 3 مايو 21

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل قطعة أرض تابعة لإحدى الشركات في محافظة الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا عن نشوب حريق داخل قطعة أرض تابعة لإحدى الشركات، الكائنة بمنطقة حجر النواتية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب حريق بجزء من قطعة الأرض المشار إليها ببعض النباتات الجافة “هيش وبوص”، وبعض المخلفات “إطارات كاوتش تالفة”.

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وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع إمتداده، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات.

وبسؤال موظفي الأمن الإداري بالشركة، أيدا ما جاء بالفحص وعللا سبب الحريق نتيجة تراكم النباتات الجافة بقطعة الأرض، وارتفاع درجة الحرارة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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