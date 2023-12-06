السيطرة على حريق بمركز شحن بالقرب من مطار القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل مركز شحن في منطقة النزهة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مركز شحن بالقرب من مطار القاهرة بمنطقة النزهة.

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وجارٍ عمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.