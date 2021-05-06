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السيطرة على حريق بمحيط موقف أحمد حلمي.. ولا إصابات (صور)

يرجح من المعاينة الأولية أنه بسبب ماس كهربائي.
أماني عوض 4:02 م, الخميس, 6 مايو 21 4:02 م, الخميس, 6 مايو 21

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في مجموعة من الباكيات والأكشاك بمحيط موقف أحمد حلمي في محافظة القاهرة، اليوم الخميس، ولم يسفر عن وفيات أو إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا عن نشوب حريق في محيط موقف أحمد حلمي بمنطقة الأزبكية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحريق، وفرضت كردونًا أمنيًا واستعانت بثلاث سيارات لإخماد النيران.

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ونجحت في السيطرة على النيران، وتجري عمليات التبريد لمنع اشتعالها مرة أخرى.

واستمعت الأجهزة الأمنية لشهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث، ويرجح من المعاينة الأولية أنه بسبب ماس كهربائي.

ولم يسفر الحادث عن وفيات أو إصابات، وتسبب في خسائر مادية نتيجة إحتراق عدد من الباكيات والأكشاك.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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