السيطرة على حريق بمجمعات تفحيم المازوت بشركة السويس

المال - خاصصرح المهندس محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، بأن حريقاً نشب بمجمعات تفحيم المازوت -ظهر اليوم السبت- نتيجة تهريب مازوت من أحد البلوف، مؤكداً أنه تمت السيطرة على الحريق سريعاً بالاستعانة بوسائل الإطفاء المتاحة بالشركة، وقوات الدفاع المدنى خلال وقت لم يتجاوز ربع ساعة.وأضاف عل

المال – خاص

صرح المهندس محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، بأن حريقاً نشب بمجمعات تفحيم المازوت -ظهر اليوم السبت- نتيجة تهريب مازوت من أحد البلوف، مؤكداً أنه تمت السيطرة على الحريق سريعاً بالاستعانة بوسائل الإطفاء المتاحة بالشركة، وقوات الدفاع المدنى خلال وقت لم يتجاوز ربع ساعة.

وأضاف عليوة، أن الحريق نتج عنه حالة إصابة واحدة بحروق نسبتها أكثر من 35%، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات، إضافة إلى تعرض 4 أفراد من طاقم التشغيل لحالات اختناق، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم.

وأكد رئيس الشركة عدم وجود أى خسائر أخرى، وجارى إعادة تشغيل المجمع.