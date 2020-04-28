السيطرة على حريق بعقار ومصرع سيدة لسقوطها من شرفة المنزل بالقاهرة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل عقار سكني بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع إصابات بشرية، بينما لقت سيدة مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها بمنطقة السلام.

3 سيارات لإطفاء حريق بحدائق القبة

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا عن نشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق القبة.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

جثة سيدة

في سياق آخر، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة دار السلام، عن وجود متوفية بأحد الشوارع منطقة أندريا بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وعثروا على جثة سيدة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

اختلال توازنها وراء مصرعها

ونقلت الجثة إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن السيدة توازنها اختل أثناء تواجدها في شرفة المنزل.

أكدت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضرًا، وتولت النيابة التحقيق.