السيطرة على حريق بشقة سكنية في المقطم.. ولا إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية -اليوم الأحد- على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، دون إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة، قد تلقت بلاغًا عن نشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة المقطم.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وانتقلت سيارة إسعاف تحسبًا لوجود إصابات.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، حتى تمكنت من محاصرة النيران.

وأجرت عمليات التبريد تحسبًا بتجدد النيران مع منع خطر امتدادها لباقي المجاورات.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.