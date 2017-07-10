السيطرة على حريق بشركة بتروكيماويات .. ونقل المصابين للمستشفيات

المال - خاص قال المهندس أسامة المهدى رئيس شركة سيدي كرير للبتروكياويات "سيدبك" إنه تمت السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب بعد ظهر اليوم الإثنين فى وحدة إنتاج الإيثيلين رقم 501 أثناء تنفيذ أعمال العمرة السنوية للشركة.وأوضح أنه تم على الفور رفع درجة الاستعداد فى الشركة وجميع شركات المنطقة ال

المال – خاص

قال المهندس أسامة المهدى رئيس شركة سيدي كرير للبتروكياويات “سيدبك” إنه تمت السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب بعد ظهر اليوم الإثنين فى وحدة إنتاج الإيثيلين رقم 501 أثناء تنفيذ أعمال العمرة السنوية للشركة.

وأوضح أنه تم على الفور رفع درجة الاستعداد فى الشركة وجميع شركات المنطقة الجغرافية البترولية المحيطة بعد إبلاغهم لاتخاذ إجراءات الأمن الصناعى اللازمة .

وأشار رئيس الشركة أنه لا يوجد خسائر فى الأرواح جراء الحادث، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لعمل الإسعافات اللازمة وأن حالتهم مستقرة.

وأكد رئيس الشركة أن الحادث لن يكون له تأثير على الإنتاج وأن الشركة ستعاود الإنتاج مرة أخرى من وحدة إنتاج الإيثيلين طبقاً للبرنامج المخطط بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.