السيطرة على حريق بجوار مسجد الفتح في رمسيس (صور)

جاء ذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح بحسب بيان محافظة القاهرة.

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القاهرة من السيطرة علي حريق بجوار مسجد الفتح في رمسيس ، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وفقا لبيان محافظة القاهرة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرةصباح اليوم بلاغا عن نشوب حريق بثلاثة أكشاك لبيع المواد الغذائية بجوار مسجد الفتح بميدان رمسيس نتيجة ماس كهربائي .

وفي سياق آخر أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها مع أيام عيد الفطر المبارك بعد تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتعود كما كانت قبل شهر رمضان وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين مشيرًا إلى توافر أرصدة كافة من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز لتلبية إحتياجات المواطنين .

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بمتابعة الاسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد .

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .