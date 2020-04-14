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السيطرة على حريق بأحواض التجميل في ميدان التحرير دون إصابات

أخمدت النيران قوات الحماية المدنية.
أماني عوض 6:40 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 6:40 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب بالأحواض البلاستيكية المستخدمة في تجميل ميدان التحرير، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بميدان التحرير.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالقاهرة، التي انتقلت لمكان الحريق للسيطرة على النيران.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا لمنع انتشار في الأماكن المجاورة، والحفاظ على الأرواح.

وتبين أن الحريق شب في الأحواض البلاستيكية التي تستخدم في زراعة الأشجار في إطار المشروع التجميلي بميدان التحرير.

وأخمدت قوات الإطفاء النيران، بعد الدفع بـ 3 سيارات، دون وقوع إصابات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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