السيطرة على حريق بأحواض التجميل في ميدان التحرير دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب بالأحواض البلاستيكية المستخدمة في تجميل ميدان التحرير، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بميدان التحرير.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالقاهرة، التي انتقلت لمكان الحريق للسيطرة على النيران.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا لمنع انتشار في الأماكن المجاورة، والحفاظ على الأرواح.

وتبين أن الحريق شب في الأحواض البلاستيكية التي تستخدم في زراعة الأشجار في إطار المشروع التجميلي بميدان التحرير.

وأخمدت قوات الإطفاء النيران، بعد الدفع بـ 3 سيارات، دون وقوع إصابات.