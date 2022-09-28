السيطرة على حريق بأحد مطاعم مدينة مرسى مطروح

تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح جهود الحماية المدنية في السيطرة على حريق بأحد المطاعم من خلال توجيه نواب رئيس المدينة لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، وذلك مع استمرار جهود مجلس مدينة مرسى مطروح في إنهاء بعض الأعمال مثل دهان بعض الأرصفة، ومتابعة أعمال رصف بعض الشوارع من الإدارة الهندسية قسم المشروعات بمجلس المدينة.

وقام قسم التراخيص بمجلس مدينة مرسى مطروح بفحص كافة المستندات الخاصة بالمطعم مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة إجراءات الأمن الصناعي والحماية والأمن وشبكة الإطفاء وغيرها.

ويأتى ذلك مع استمرار جهود مجلس مدينة مرسى مطروح في إنهاء أعمال شارع ١٥ حيث يتم حاليا دهان الأرصفة بالشارع بعد الانتهاء من رصف الشارع بمتابعة للأعمال من الإدارة الهندسية قسم المشروعات بمجلس المدينة.