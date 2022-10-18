السيطرة على حريق اندلع بسوق شيديا وسط الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع في محل بسوق شيديا.

وشهد حي وسط الإسكندرية منذ قليل نشوب حريق بسوق شيديا تسبب في خلو السوق من المارة ومحاولة وصول قوات الحماية المدنية لإخماد النيران، قبل أن تمتد ألسنة اللهب للمحال المجاورة، وتبين أن الحريق اندلع بأحد المحال بوسط السوق، بالتزامن مع مرور حملة من الحي لإزالة الإشغالات.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتوجه إلى مكان الحريق بمحل مشويات كائن بسوق شيديا بنطاق حي وسط، للتعامل الفوري معه، حيث تم السيطرة علي الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضحت عزة سعد رئيس حي وسط، أنه أثناء قيادتها لحملة إزالة الإشغالات والتعديات بسوق شيديا تم رصد نشوب حريق بمحل مشويات، موضحه أنه على الفور تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية وتم السيطرة التامة على الموقف.