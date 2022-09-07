السيسي: 800 مليار دولار سنويًا للتخفيف من حدة تغير المناخ بحلول 2025

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، أتصور أن مؤتمر المناخ الذي عقد العام الماضي يشكل قوة دفع قوية لاستضافة مؤتمر المناخ شرم الشيخ في نوفمبر القادم، ويؤكد الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ والتي في وجدان وفكر العالم وأيضا على أولويات أجندة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، فى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته اليوم والذي أذاعته قناة اكسترا نيوز في بث مباشر، أن منتدي اليوم يؤكد أن جهود التكيف مع آثار تغير المناخ لا تزال تعاني من نقص التمويل، إلا أنني أتفق مع أن مجابهة التغير وتكلفة التغير أفضل بكثير من الذي يقوم به التغير نفسه.

20 دولة مسئولة عن 80% من الآثار المترتبة على تغير المناخ

وتابع السيسي: نتكلم على 800 مليار دولار سنويًا للتخفيف من حدة تغير المناخ بحلول 2025 وذلك الرقم تحتاجه البلدان النامية، و20 دولة فقط هي المسئولة عن 80% من الآثار فأتصور من العدالة والموضوعية أن تكون المساهمة الأكبر من هذه الدول المعنية من الرقم الذي نتحدث عليه.

واستكمل السيسي قوله: مهم جدا التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدراتها على التكيف، حيث إن افريقيا هي الأكثر تضررا رغم أنها الأقل مساهمة في الآثار المترتبة على التغير المناخي وبالتالي نحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية في هذا المجال.

ولفت السيسي، إلي أن مصر في إطار الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر القادم، يأتي مؤتمر اليوم في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة وهذا يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة كمجتمع دولي على ضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ والتي انعكست في اتفاق باريس العام الماضي.

وقال السيسي إن مصر قامت بإطلاق مبادرات كثيرة للاعتماد على الطاقة النظيفة، ولدينا الفرصة لتوليد عشرات الآلاف من الميجاوات سواء طاقة رياح أو طاقة شمسية لدينا إمكانيات ضخمة جدا تستطيع مصر من خلالها تقديم نظيفة سواء كانت طاقة كهربائية أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف السيسي: أطلقنا الاستراتيجية الوطنية 2050 والتي ترتكز على موضوعات الامن المائي، والغذاء، والطاقة، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” لحشد التمويلات بالتعاون مع الشركاء الدوليين بقضية تغير المناخ.

وتابع السيسي: لدينا جهود متعددة في إنتاج الطاقة المتجددة منها محطة بنبان بأسوان وهي من أكبر محطات الطاقة الشمسية، مستمرين في هذا المجال والعاصمة الإدارية الموجودين فيها حاليًا هي جزء من برنامج مصري ضخم في مدن الجيل الرابع الذكية والتي تقلل من الانبعاثات، ونتحدث عن 20 مدينة مثل العاصمة الإدارية تقيمهم مصر.

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد صرح، اليوم بأن المنتدى يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلًا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.