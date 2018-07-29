السيسي: 5 ملايين لاجئ ومهاجر في مصر يعيشون دون تمييز

أحمد صبري: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ملف إقامة الأجانب في مصر ومنحهم الجنسبة وفق مقابل، تم تناوله بشكل غير صحيح ، مؤكدا أن عملية منح الجنسية تتم وفقا لقواعد وضوابط ودراسات محددة بالغة الدقة.وكان البرلمان وافق مؤخرا على قانون بمنح الجنسية للاجانب وفق عدة شروط منها وديعة مالية.وقال الر

أحمد صبري:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ملف إقامة الأجانب في مصر ومنحهم الجنسبة وفق مقابل، تم تناوله بشكل غير صحيح ، مؤكدا أن عملية منح الجنسية تتم وفقا لقواعد وضوابط ودراسات محددة بالغة الدقة.

وكان البرلمان وافق مؤخرا على قانون بمنح الجنسية للاجانب وفق عدة شروط منها وديعة مالية.

وقال الرئيس: قانون الإقامة والجنسية له ضوابط محددة يتم دراستها بعنايا .. والذي يمنح الإقامة بإمكانه إلغائها في أي وقت .. تم تصوير الموضوع بشكل مبالغ فيه ليس على حقيقته .. فيه نحو 5 مليون مهاجر ولاجئ في مصر .. منهم 500 ألف سوري نقدم لهم كل شيء دون تمييز.

واكد الرئيس ان الأعداد المتوقع ان تحصل على الجنسية من الاجانب على مدار العام، وفقا للقانون الجديد لن تتجاوز ما بين 50 إلى 100 شخص فقط وليس بالألاف.