السيسي : 4 مليارات جنيه تكلفة خط الغاز لمحطة كهرباء العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية- عمر سالمقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن خط الغاز الذى يغذّي محطة العاصمة الإدارية تكلفته 4 مليارات جنيه.وأوضح السيسي، خلال افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية، أن الدولة طلبت من شركة سيمنس أن تكون كفاءة تشغيل المحطات الـ3 فى درجات الحرارة أعلى من القياسات

العاصمة الإدارية- عمر سالم





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن خط الغاز الذى يغذّي محطة العاصمة الإدارية تكلفته 4 مليارات جنيه.

وأوضح السيسي، خلال افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية، أن الدولة طلبت من شركة سيمنس أن تكون كفاءة تشغيل المحطات الـ3 فى درجات الحرارة أعلى من القياسات التى تتم فى الظروف الطبيعية، منوهًا بأن درجة حرارة القياسات الطبيعية تصل إلى 15 درجة مئوية لكننا تعاقدنا مع الشركة على 45 درجة مئوية.

وأكد أن الدولة تقوم بعمل صياغة لقطاع الكهرباء وننفذ مشروعات بدرجة 100%، مؤكدًا أننا قفزنا قفزة كبيرة نحو تطوير محطات الإنتاج والتوزيع ووضع حل حاسم ليكون لدينا فائض من الطاقة.

وأضاف الرئيس أن الدولة تعمل بخطة غير مسبوقة على مدار 4 سنوات، قائلًا: “ما تحقق فى عالم الكهرباء خيال”.

وقال السيسي مناشدًا الإعلام: “أرجو ألا تحبطوا المصريين واصبروا سترون العجب العجاب فى مصر”.