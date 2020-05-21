السيسي : 3500 شركة تعمل تحت إشراف «الهيئة الهندسية» تضم 6 ملايين عامل و«مفيش حق حد هيضيع»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك 3500 شركة تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، يعمل فيها إجمالا بين 5 إلى 6 ملايين عامل، موضحا أنه لن يضيع حق أحد سواء من العمالين أو من رجال الأعمال. وأضاف السيسي…

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك 3500 شركة تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، يعمل فيها إجمالا بين 5 إلى 6 ملايين عامل، موضحا أنه لن يضيع حق أحد سواء من العمالين أو من رجال الأعمال.

وأضاف السيسي في كلمة له أثناء افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير : مفيش حق حد هيضيع من اللى شغالين وبقول كده لرجال الأعمال ولدينا 3500 شركة تحت اشراف الهئية منهم شركات فيها 50 ألف عامل.

ووجه السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء بشكل كامل من مشروع بشاير الخير 6 و7 و8 خلال ثلاث سنوات على أن يتم العمل بشكل متكامل، ليحتوي على 150 ألف وحدة على مساحة 550 فدانا .

وأكد السيسي أنه يجب أن تشترك وزارة الاسكان في المسهامة في المشروغ مع الهيئة الهندسية لإكمال هذا المشروع الضخم والذى بدأ العمل فيه بالفعل من أعمال ردم وصب الأساسات العميقة.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة “مأوى الصيادين” العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.