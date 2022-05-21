السيسي: 16 مليار جنيه تكلفة تجهيز 16 ألف فدان صوب زراعية (فيديو)

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات الصوب الزراعية، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي اليوم السبت.

وقال السيسي: “الصوب الزراعية بالنسبة لي محطة تحلية.. بدل ما اعمل محطة تحلية واخد المياه أزرع بيها.. قولت نعمل الصوب الزراعية.. بياخد كمية مياه أقل من الفدان اللى بيتزع حتى ري حديث.. لو كنت بزرع 10 -20 ألف متر مياه.. في السنة.. بالصوب الزراعية الكمية تنخفض بنسبة 50-60 %”.

وأضاف السيسى : “الفدان يتكلف مليون جنيه وأكثر.. بنية أساسية بس.. الصوب الحديد كانت بمليون جنيه لتغطية 16 ألف فدان نحتاج 16 مليار جنيه.. كمية الـ 16 ألف فدان.. يساوي 4 آلاف فدان.. وحجم التشغيل.. نظريا طرح الموضوع من 4 – 5 سنين 50 ألف فدان صوب زراعية وبعدين نتكلم عن 100 ألف فدان”.

وتابع : “الأرقام مش موضوعية خالص.. هتتكلف الفدان وفق مشروع الصوب مليون ولا 2 مليون هيجيب كام.. المستثمر يقولك مش هعملها إلا كنت هتصدر.. التصدير لأنه الكيلو هنا مثلا بـ 5 جنيهات 10 جنيهات.. بس في التصدير بنتكلم عن 2 و3 يورو.. ده منطق اقتصادي نحترمه”.