السيسي يوقع 9 اتفاقيات تعاون مع فيتنام

المال - خاص وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مطار هانوي في زيارة رسمية لفيتنام، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين والسفراء العرب والأفارقة المعتمدين لدى فيتنام. واستهل الرئيس برنامج الزيارة بوضع "أكليل زهور" على ضريح الزعيم الفيتنامي الراحل "هو تشى منه"، والنصب الت

المال – خاص

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مطار هانوي في زيارة رسمية لفيتنام، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين والسفراء العرب والأفارقة المعتمدين لدى فيتنام.

واستهل الرئيس برنامج الزيارة بوضع “أكليل زهور” على ضريح الزعيم الفيتنامي الراحل “هو تشى منه”، والنصب التذكاري للشهداء الفيتناميين.

وتوجه الرئيس عقب ذلك إلى القصر الجمهوري في هانوي، وكان في استقباله تران داي كوانج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين، ثم عقد الرئيسان جلسة مباحثات ضمت وفدي البلدين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس فيتنام استهل المباحثات بالترحيب بالرئيس، مشيراً إلى أن زيارته تكتسب أهمية خاصة في ضوء أنها أول زيارة لرئيس مصري لفيتنام منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963، وكانت مصري من أولى الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع فيتنام.

وأشاد “داي كوانج” بدور مصر التاريخي به في الدفاع عن قضايا الدول النامية ومساندة حركات التحرر وإنشاء حركة عدم الانحياز، كما أشاد بحكمة ودور القيادة السياسية المصرية وما حققته من إنجازات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد ترسيخ أمن واستقرار مصر، واستعادة دورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.

وأكد رئيس فيتنام أن زيارة الرئيس ستعطي زخما كبيرا لدفع العلاقات بين البلدين والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات لصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره للرئيس الفيتنامي لحفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون مع فيتنام في المجالات المختلفة، بما يساهم في تعميق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيرًا في هذا الشأن إلى قيام الزعيم الفيتنامي “هو تشى منه” بزيارة مصر ثلاث مرات.

وأشاد الرئيس بالإنجازات التنموية التي حققها الشعب الفيتنامي، مؤكداً تطلع مصر لتكثيف التعاون مع فيتنام والاستفادة من خبراتها في ضوء النجاحات التي حققتها في مجالات الصناعة والتجارة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال المباحثات برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة الذي تطبقه الحكومة، وما يتضمنه من مشروعات وطنية كبرى وإجراءات تشريعية وإدارية تهدف إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، لاسيما في ضوء توفر العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين.

وأكد الرئيس الفيتنامي حرص بلاده على تطوير وزيادة التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى إلى مستوى قدراتهما، وأنه ينبغي العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليبلغ مليار دولار.

ورحب الرئيس بذلك مؤكدا أهمية معالجة الخلل القائم في الميزان التجاري بين البلدين.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن المباحثات تناولت سُبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، من بينها تطوير التعاون في النقل البحري وصناعة السفن، والزراعة والاستزراع السمكي، وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن سبل تعزيز التواصل الشعبي والثقافي بين البلدين.

كما أكد الجانبان أهمية العمل على زيادة الزيارات المتبادلة على كل المستويات، سواء الرسمية أو الشعبية، بما يساهم في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، واتفق الجانبان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة التي باتت تهدد العالم بأكمله، فضلًا عن تبني منهج شامل لمكافحتها، لا يقتصر على التدابير الأمنية فقط، بل يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنموية.

وأكد الرئيس في هذا السياق أهمية دور الأزهر الشريف في إطار المواجهة الفكرية للإرهاب ونشر المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي الذي يُعلي التسامح والاعتدال وقبول الآخر.

وشدد على إدانته لأحداث العنف التي تشهدها ميانمار، مشيرا إلى أن استمرار تلك الأحداث يساعد على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف، وضرورة قيام الحكومات بالاضطلاع بمسئولياتها في حماية حقوق الأقليات وتوفير الأمن لهم بما يساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة.

وتطرقت المباحثات أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمات التي يشهدها عدد من الدول في الشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والمحافل الدولية.

ووجه الرئيس الدعوة لرئيس فيتنام لزيارة مصر، وهو ما رحب به الرئيس الفيتنامي مؤكداً تطلعه لتلبية الدعوة قريباً.

وعقب انتهاء المباحثات شهد الرئيس ورئيس فيتنام مراسم التوقيع على:

1) محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين مصر وفيتنام.

2) مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة فرعية للتعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة.

3) مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين هيئتي الإذاعة في البلدين.

4) مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الملاحة التجارية.

5) البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة للفترة 2017 – 2019.

6) البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة للفترة 2017- 2021.

7) مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار.

8) مذكرة تفاهم التعاون في مجال الاستزراع السمكي.

9) مذكرة تفاهم في مجالات إنشاء وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية.