السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة للسنة المالية 2022-2023

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القانون رقم 107 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2022/2023.

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 108 لسنة 2022 بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022/2023.

كما وقع القانون رقم 109 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2022/2023، والقانون رقم 110 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/2023، والقانون رقم 111 لسنة 2022 بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022/2023.

ووقع الرئيس السيسي أيضاً القانون رقم 112 لسنة 2022 بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022/2023، والقانون رقم 113 لسنة 2022 بربط موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2022/2023، والقانون رقم 114 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022/2023، والقانون رقم 115 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/2023، والقانون رقم 116 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2022/2023.

ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.