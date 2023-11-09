السيسي يوقع قانونًا بمنح التزام بناء وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 176 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة الخاصة (تحت التأسيس) والمزمع تأسيسها من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ شركة مساهمة عامة – جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد – سيلفر أنكور فاسيلتيز ما نجيمنت ليمتد).
وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع -وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به- ثلاثين عاما من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.