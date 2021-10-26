السيسي يوقع قانونا بمد فترة دعوة انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية شهرين

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 148 لسنة 2021، بمد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر 2021.



نشر القانون في الجريدة الرسمية الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونص القرار على استثناء من حكم المادة (16) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين، لتنتهى ي 31 ديسمبر سنة ٢٠٢١، طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك عن العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص.