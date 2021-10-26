رياضة

السيسي يوقع قانونا بمد فترة دعوة انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية شهرين

تنتهي في 31 ديسمبر 2021.
المال - خاص 1:58 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 1:58 ص, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 148 لسنة 2021، بمد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر 2021.


نشر القانون في الجريدة الرسمية الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونص القرار على استثناء من حكم المادة (16) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين، لتنتهى ي 31 ديسمبر سنة ٢٠٢١، طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك عن العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص.

اقرأ أيضا  هدي يسى : وفود دولية رفيعة المستوى تشارك بمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حلمي طولان ينتقد حكم لقاء الزمالك: «اللي ملوش ضهر يضرب على بطنه.. كفايا ظلم»

إسلام مصطفى 10:58 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

رسميًا.. الكونغولي ندالا حكمًا لمواجهة أنجولا ضد مصر في تصفيات المونديال

إسلام مصطفى 10:31 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

باتريس كارتيرون: «تراجع مستوى بن شرقي طبيعي.. وسعداء بعودة مصطفى فتحي»

إسلام مصطفى 10:31 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

الزمالك يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري بثنائية في إنبي

إسلام مصطفى 10:30 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

«كاف» يكشف موعد قرعة بطولة إفريقيا والكونفدرالية.. وموقف تصفيات مونديال 2022

إسلام مصطفى 11:59 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

«رابطة الأندية»: «اليوم ليس إلا بداية لمسابقة دوري نسعى لاستعادة مكانتها المستحقة»

إسلام مصطفى 11:49 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21