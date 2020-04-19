سيـــاســة

السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
المال - خاص 7:10 م, الأحد, 19 أبريل 20 7:10 م, الأحد, 19 أبريل 20

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وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 21 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للـقوات المسلحة.

وتتضمن التعديلات أن يتحدد الحد الأقصى لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجري عليها الاقتطاع بقيمته في 1 يناير 2020، وتتم زيادته سنويًا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات، ثم تتم زيادته سنويًا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

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بقلم المال - خاص

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