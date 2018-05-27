السيسي يوفد مندوباً لتهنئة سفير جورجيا بالعيد الوطني

المال خاصاستقبل سفير جورجيا بالقاهرة، ألكسندر نالباندوف بمكتبه بمقر سفارة جورجيا بالقاهرة أمين رئاسة الجمهورية، حسام زعتر، حيث أوفده الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل تهنئته لجورجيا والشعب الجورجى وسفارة جورجيا بالقاهرة والعاملين بها وذلك بمناسبة عيدها الوطنى. وقال بيان من السفارة اليوم الأحد،

المال خاص

استقبل سفير جورجيا بالقاهرة، ألكسندر نالباندوف بمكتبه بمقر سفارة جورجيا بالقاهرة أمين رئاسة الجمهورية، حسام زعتر، حيث أوفده الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل تهنئته لجورجيا والشعب الجورجى وسفارة جورجيا بالقاهرة والعاملين بها وذلك بمناسبة عيدها الوطنى.



وقال بيان من السفارة اليوم الأحد، إن سفير جورجيا أعرب عن امتنانه العميق وسعادته باستقبال موفد رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن جورجيا تحتفل بمناسبتين الأولى الذكرى المئوية لتأسيس أول دولة جورجيا ديمقراطية والثانية العيد الوطنى لاستقلال جورجيا فى 26 مايو.

