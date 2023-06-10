السيسي يوضح سبب إلحاق المؤهلين للعمل بأجهزة الدولة للدراسة بالأكاديمية العسكرية

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أسباب إلحاق المؤهلين للعمل ببعض جهات الدولة للدراسة بالأكاديمية العسكرية قبل العمل في بعض جهات الدولة، مثل وزارتي النقل والخارجية.

وقال الرئيس السيسي في جولة بالأكاديمية العسكرية فجر اليوم :

ناس كتير ممكن تسأل الهدف من ده ايه..الهدف من ده هو اننا بنعزز وبنأكد قدرة أبناءنا اللي هيلتحقوا بأجهزة الدولة المختلفة بان احنا نديهم جرعة مناسبة من الالتزام والدعم والاصرار على العمل خلال فترة التحاقهم بالاكاديمية ، والاكاديمية لا تتدخل في الشق الفني فيما يخص المهمة أو العمل اللي هيقوم به الملتحق بها.

وكان الرئيس السيسي عاد إلى أرض الوطن مساء أمس، بعد جولة خارجية في جنوب القارة الأفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي استمراراً وتأكيداً للأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية..

وأكد الرئيس السيسي، خلال جولتها بالأكاديمية العسكرية فجر اليوم، أنه حريص على المتابعة المستمرة لأنشطة الأكايديمة.

وقال الرئيس : كان لابد كل فترة كدة ازور الكلية واطمئن عليكم .. من خلال الاتصالات الدورية مع مدير الاكاديمية بتطمئن على الانشطة والمستوى .. الحقيقة أمر مفرح ومشجع .. مهم كمان إن المصريين يعرفوا إن الاكاديمية بتقوم بدور مهم أوي .. دور مش على قد طلبة الاكايديمة فقط .. النهاردة الاكايديمة بتقوم بدور لاعداد وتأهيل شرائح كتير جدا في الدولة.

وذكر الرئيس أن الدفعات التي تخرجت من الأكاديمية في التخصصات المختلفة للعمل بأجهزة وزارات النقل والخارجية ، وجهات مثل الرقابة الإدارية كانت مبشرة.

وفي حديث للطلبة ، أكد الرئيس أن الدولة مستمرة في العمل على تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على المواطن في مصر.

وقال السيسي : مهم برضوا اطمنكم .. اكيد متابعين .. قولتلكم من قبل اننا بنحاول تخفيف أثار الازمة الاقتصادية العالمية اللي داخلة دلوقتي في 3 سنين.. احنا صمدنا بفضل الله وبفضل الاصلاحات اللي عملناها امام ازمة كورونا ، وايضا ازمة الحرب الروسية الاوكرانية اكيد أثرت لينا جدا .. كل يوم بنكتسب قدرة على تطوير امكانياتنا في مواجهة هذه الازمة ، وان شاء الله الازمة دي هتعدي على خير.

وتابع : اليومين اللي فاتوا كنت في جولة شملت أنجولا وزامبيا وموزبيق ، لما بدأنا فترة الرئاسة الثانية الهدف منها اننا نلتصق ونتعاون اكتر مع اشقائنا الافارقة وكان فيه خطة معمولة لده ، استغلينا فرصة اننا بنسلم رئاسة مؤتمر الكوميسا وقولنا انها فرصة لزيارة اشقائنا ، والحقيقة ، احنا خلال العامين الماضيين اتحركنا في سبيل دخول اتفاقية التجارة الحرة لدول الكوميسا حيز التنفيذ.

وتحدث الرئيس عن أن مصر ترحب بضيوفها من مواطني جنسيات مختلفة ، لجأت إلى مصر هربا من الحروب في بلدانها.

وقال الرئيس: لدينا 9 ملايين ضيف موجودين على أرض مصر .. كل دولة هيبقى فيها عدم استقرار الناس بتخاف وبتفزع .. يارب نكون امن وأمان لأبناءنا المصريين ثم لأي حد يلجأ إلينا.