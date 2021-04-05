اقتصاد وأسواق

«السيسي» يوجّه بزيادة عدد منافذ «أهلًا رمضان» إلى 2100

تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم
المال - خاص 7:24 م, الأثنين, 5 أبريل 21 7:24 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الرئيس بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض “أهلاً رمضان” إلى 2100 معرض؛ لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكل أنواعها؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تماشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف 

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احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تماشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجًا.

واستعرض المصيلحي المبادرات المختلفة لوزارة التموين والمعارض الرئيسية والفرعية والمنافذ الثابتة والمتحركة؛ لتوفير السلع الغذائية لكافة المواطنين، خاصةً الشرائح الأكثر احتياجًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، فضلاً عن عرض الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي للشهور المقبلة من السلع التموينية الأساسية.

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كما عرض وزير التنمية المحلية آخر الاستعدادات بالمراكز والمدن في مختلف محافظات الجمهورية؛ لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتنسيق الذي تم مع كلٍ من وزارة التموين والمحافظين بشأن توفير السلع وإقامة المعارض وشوادر البيع التابعة لشركات توزيع السلع الغذائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر مستجدات تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وجهود تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون بين الجهات المعنية، وذلك مواكبةً لجهود الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة ذات المردود الإيجابي اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا.

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بقلم المال - خاص

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