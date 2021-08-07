السيسي يوجه رسالة لمنتخب اليد الأولمبي: وطنكم ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والإنجازات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رسالة لمنتخب اليد الأولمبي بعد احتلاله المركز الرابع في أولمبياد طوكيو، عقب الخسارة أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال السيسي عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: ” أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأضاف الرئيس: “كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية”.

واختتم السيسي : “أتمنى لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة”.