رياضة

السيسي يوجه رسالة لمنتخب اليد الأولمبي: وطنكم ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والإنجازات

السيسي وجه الرسالة عبر حسابه على فيس بوك
المال - خاص 1:31 م, السبت, 7 أغسطس 21 1:31 م, السبت, 7 أغسطس 21

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رسالة لمنتخب اليد الأولمبي بعد احتلاله المركز الرابع في أولمبياد طوكيو، عقب الخسارة أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال السيسي عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: ” أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

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وأضاف الرئيس: “كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية”.

واختتم السيسي : “أتمنى لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة”.

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بقلم المال - خاص

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