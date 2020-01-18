السيسي يوجه رسالة للقوات المسلحة ويوصيهم بأقصى درجات الاستعداد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت تحية إعزاز وتقدير لجميع قيادات وأفراد القوات المسلحة، من خلال رسالة نقلتها الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وجاء نص رسالة السيسي كالتالي..

بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعيًا ومعنوياً مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.

وإذ يشرفني أن أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من اداء راق خلال افتتاح قاعدة “برنيس” العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم، فإنني أطالبكم ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولاً إلى أقصي درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم.

وقد لمسنا جميعاً حجم الفخر والتقدير الذي أبداه الشعب المصري العظيم، وهو يتابع الأداء الراقي لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة “قادر ۲۰۲۰” التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا.

وختاما، لكم مني، ومن أبناء الوطن أجمع، خالص التقدير وعميق العرفان والامتنان، وإنني على ثقة وحق يقين من أن قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالاً يُحتذي به في الانضباط والتفان والعمل وإنكار الذات، وأوصيكم أن تبذلوا أقصى الجهد لتطوير قدراتكم واستعدادكم القتالي العالي دفاعاً عن سلامة واستقرار هذا الوطن العزيز”.

حفظ الله مصر . . وشعبها العظيم . . وقواتها المسلحة الباسلة..