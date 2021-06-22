اقتصاد وأسواق

السيسي يوجه بميكنة وتطوير المخازن الإستراتيجية للمواد التموينية

وذلك في السياق العام للحوكمة والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة حاليًّا، وبالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الإستراتيجية
هيثم سمير 6:20 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 6:20 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلًا عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الإستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز.

وقد وجه الرئيس السيسي بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الإستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك في السياق العام للحوكمة والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة حاليًّا، وبالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الإستراتيجية،

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مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع، وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكل عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية.

كما وجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي منها؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التموين عرض، في هذا الإطار، الموقف بالنسبة لمخزون محصول القمح، موضحًا أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة في الإنتاج المحلي، في ضوء ما تم من إضافة لرقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، كمشروعات توشكي وشرق العوينات و”دلتا مصر”.

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كما عرض الدكتور علي المصيلحي خطة رفع كفاءة وتعظيم الطاقة الإنتاجية لصناعة الزيوت بشكل متكامل، من خلال تطوير الشركات والمصانع التابعة لها في هذا المجال؛ وذلك لتوفير زيت الطعام المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.

كما تم استعراض جهود وزارة التموين لتعميم خطتها لرفع كفاءة المخابز على مستوى الجمهورية، وكذلك تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار كطاقة نظيفة واقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الجهات المختصة بالدولة.

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في هذا الإطار وجّه الرئيس السيسي بتعزيز الخطوات التنفيذية لتحديث كل جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية؛ بهدف تقليل الفاقد وضمان الصحة الغذائية، أخذًا في الاعتبار أن هذا المشروع الحيوي يتعامل مع قطاع عريض من المواطنين.

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بقلم هيثم سمير

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