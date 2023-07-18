 السيسي يوجه بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى، إذ تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، والموقف التنفيذى للأعمال الجارية فى هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع فى شبكة الخطوط الجوية، وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه فى هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا، بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التى يوفرها الموقع الجغرافى لمصر، وعلى النحو الذى يعزز التكامل بين قطاعى الطيران والسياحة، ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومى.