السيسي يوجه بسرعة أنشطة الحفر الاستكشافي والتنقيب عن البترول

المال خاصاجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجمال نجم نائب محافظ ا

المال خاص

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة استراتيجية وزارة البترول في تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالإسراع من الانتهاء من البنية التحتية لهذا القطاع، حيث عرض وزير البترول تفاصيل مشروع إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحافظة السويس، ومشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول، واستعرض في هذا الإطار المؤشرات الاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعين ومصادر تمويلهما، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الشروع في التنفيذ.

واستعرض طارق الملا خلال الاجتماع آخر تطورات أنشطة البحث والحفر الاستكشافي للتنقيب على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى الاهتمام بتلك الأنشطة بالنظر لنسب النجاح التي تحققت مؤخرا في عدد من المواقع، والتي تعطى مؤشرات على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات.

ووجه الرئيس بسرعة البدء في تنفيذ المشروعين، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بصورة أكثر استقراراً، وتساعد في تخفيض استيراد تلك المنتجات، بما يُسهم في توفير الموارد المالية للدولة، وتحقق الاستفادة المثلى منها، وذلك في الإطار العام بحسن إدارة أصول الدولة ومواردها.