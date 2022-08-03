السيسي يوجه بزيادة الدعم المقدم للتحالف الوطني للعمل الأهلي إلى 10 مليارات جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء ، خلال اجتماعه مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية، ليصبح إجمالي الدعم المقدم من الدولة ١٠ مليار جنية للتحالف، وذلك لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي تزامنا مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني، وسعيًا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وبحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء “التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي”.

كما وجه الرئيس كذاك بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي بهدف توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج، وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للأسر في نطاق نشاط التحالف.

وتناول الاجتماع استعراض نشاط التحالف الوطني، منذ انطلاقة فقط مطلع العام الحالى والذي يتكون من ٢٤ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتم استعراض جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية فى اطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأعرب الرئيس عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الجمهورية، ويعد ركناً هاماً في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتي أثرت على العديد من القطاعات خاصةً الغذاء، بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة والتى كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعي التى وجه بها السيد الرئيس مؤخراً.

ووجه الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامناً مع كون العام الحالي 2022 عاماً خاصاً بالمجتمع المدني، وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

كما وجه الرئيس أيضا بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزء أساسي من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الانتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين فى نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.