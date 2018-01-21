اقتصاد وأسواق

السيسي يوجه برفع سعر توريد القصب 20جنيها

أحمد صبرى:وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 720 جنيها بدلا من 700 بزيادة 20جنيها،  جاء ذلك خلال  زيارته بنى سويف اليوم الأحد لافتتاح عدد من المشروعات .
1:42 م, الأحد, 21 يناير 18 1:42 م, الأحد, 21 يناير 18

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أحمد صبرى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 720 جنيها بدلا من 700 بزيادة 20جنيها،  جاء ذلك خلال  زيارته بنى سويف اليوم الأحد لافتتاح عدد من المشروعات .

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