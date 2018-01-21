اقتصاد وأسواق

السيسي يوجه برفع سعر توريد القصب 20جنيها

أحمد صبرى:وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 720 جنيها بدلا من 700 بزيادة 20جنيها، جاء ذلك خلال زيارته بنى سويف اليوم الأحد لافتتاح عدد من المشروعات .