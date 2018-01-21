السيسي يوجه برفع سعر توريد القصب 20جنيها

اقتصاد وأسواق السيسي يوجه برفع سعر توريد القصب 20جنيهاأحمد صبرى:وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 720 جنيها بدلا من 700 بزيادة 20جنيها، جاء ذلك خلال زيارته بنى سويف اليوم الأحد لافتتاح عدد من المشروعات . 1:42 م, الأحد, 21 يناير 18 1:42 م, الأحد, 21 يناير 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر أحمد صبرى:وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 720 جنيها بدلا من 700 بزيادة 20جنيها، جاء ذلك خلال زيارته بنى سويف اليوم الأحد لافتتاح عدد من المشروعات . شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر