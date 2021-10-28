السيسي يوجه بدمج جميع مبادرات المشروعات الصغيرة لوضع تصور شامل لتنمية الموارد البشرية

التقي اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، لمتابعة جهودهم في عدد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها “حياة كريمة” وجهود الدولة في توطين التنمية من خلال ربط المبادرة بمشروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وشمل العرض المقدم من خريجي البرنامج الرئاسي على تصور شامل لمنظومة الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” وتوطين الصناعات من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة بالقرى والوحدات الريفية التي تشملها المبادرة.

ووجه الرئيس أثناء اللقاء على ضرورة دمج جميع المبادرات والجهود الحكومية السابقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري من خلال وضع تصور شامل لمنظومة تنمية للموارد البشرية العاملة في المشروع مع التركيز على هدفين رئيسين للمشروع أولهمها توفير فرص عمل للشـباب بجميع ربوع الجمهورية وثانيهما هو تقليل الفجوة الاستيرادية.

واستعرض الرئيس السيسي عدة تقارير عن سير الأعمال بمبادرة “حياة كريمة” على الواقع ووجه بضرورة وضع آليات محددة للتغلب على أية معوقات تواجه سير المشروع أو تؤثر على معدلات تنفيذه.