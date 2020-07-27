السيسي يوجه بدعم 100 مليون جنيه لصندوق «عطاء» لرعاية ذوي الإعاقة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية”، بدعم موارد صندوق “عطاء”، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَّل من صندوق “تحيا مصر”، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما وجه الرئيس السيسي مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة “أطفال بلا مأوى”، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديم أفضل برامج الرعايـة والتأهيل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التضامن الاجتماعي استعرضت، خلال الاجتماع، موقف حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة بقطاع التضامن الاجتماعي، في إطار الميكنة العامة للدولة، وكأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي.

كما عرضت نيفين القباج الإجراءات التنفيذية المتخذة لاستهداف 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج “حياة كريمة”، فضلًا عن جهود تطوير برنامج “تكافل وكرامة”، والرؤية المستقبلية في هذا الصدد لتوسيع قاعدة البرنامج لتشمل أكبر عدد من المستفيدين، في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأُسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.

كما استعرضت وزير التضامن الاجتماعي مشروع الخطة القومية لمكافحة المخدرات 2020- 2025، بالإضافة إلى تطورات تنفيذ برنامج “أطفال بلا مأوى”.