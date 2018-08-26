السيسي يوجه بتوفير ألبان الأطفال وتشجيع إنتاج وتصدير الأدوية

وكالات:قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة المطروح من لبن الأطفال في الصيدليات، وتوفير نواقص الأدوية، وإنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وميكنة نظام التأمين الشامل، والتوسع في

وكالات:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة المطروح من لبن الأطفال في الصيدليات، وتوفير نواقص الأدوية، وإنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وميكنة نظام التأمين الشامل، والتوسع في عمليات المسح الطبي الشامل للمواطنين.



وأضاف «راضي»، في مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون مبادرة التأمين الصحي الشامل، والتي ستبدأ في محافظة بورسعيد، وتنطلق منها إلى محافظات القناة ثم إلى جميع محافظات مصر، متسقة تماما مع نظام الميكنة الخاص بجميع مؤسسات الدولة.

ووجه الرئيس بأن يتم استغلال عملية المسح على فيروس سي لتشمل الكشف أيضا على أمراض أخرى مثل السكر والضغط والسمنة، على أن تشمل عملية المسح الطبي، ما يصل إلى نحو 50 مليون مواطن، ما يجعلها أكبر عملية مسح طبي في العالم.

وأوضح المتحدث أن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس لفحص المصابين بالفيروس تشمل 9 محافظات وتبدأ، أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية، ديسمبر المقبل، وتشمل 11 محافظة، وتنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة، أبريل المقبل، وتشمل باقي المحافظات.

وبالنسبة لتوجيهات الرئيس بإنهاء قوائم انتظار الجراحات والمتراكمة منذ فترة، أشار المتحدث إلى أن وزارة الصحة بدأت، يونيو الماضي، تقديم العلاج والرعاية الصحية للمرضى المنتظرين في هذه القوائم والبالغ عددهم 18 ألف مواطن مصري، وتمكنت الوزارة خلال شهر واحد من الانتهاء من نصف هذا العدد، حيث تم علاجهم في أكبر المستشفيات وعلى أعلى مستوى في مختلف المحافظات، وقال إن الرئيس السيسي أمر باستمرار الاجراءات الخاصة بهذه المنظومة لمدة ثلاث سنوات قادمة لمنع ظهور أية قوائم جديدة.

وأضاف أن الرئيس وجه أيضا خلال الاجتماع بتوفير الناقص من الأدوية في الصيدليات وتشجيع الإنتاج المحلي من الأدوية التي تتمتع بجودة عالية وسمعة طيبة في الأسواق المحلية والخارجية، ما يساعد على سهولة تصديرها، إلى جانب توفير ألبان الأطفال وزيادة الإنتاج المحلي منه الذي يبلغ حاليا 22 مليون علبة سنويا.