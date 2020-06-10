السيسي يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية، لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة، خلال إجراء الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده…

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية، لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة، خلال إجراء الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة موقف مكافحة فيروس «كورونا» وإجراءات تأمين طلبة الثانوية العامة.

ووجه الرئيس بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك ما بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسخير كافة المنشآت الطبية المتاحة بالدولة للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج والرعاية من الإصابة بفيروس كورونا بتكلفة ملائمة.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإجراءات الاحترازية الدقيقة والمتكاملة المتخذة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020، والتي ستجرى في إطار خطة شاملة لكل تفاصيل وخطوات الامتحانات على مدار دور أول وثاني وثالث.

وأوضح أن ذلك من خلال حوالي 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتوفير المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخلها، والتعقيم اليومي للجان قبل وبعد الامتحانات.