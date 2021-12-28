اقتصاد وأسواق

السيسي يوجه بتوعية المزارعين.. ويؤكد: مستعدون لتحمل تكلفة 100 مليون شتلة

لزيادة إنتاجية الفدان وتحول المنظومة الزراعية إلى الزراعة الرأسية
محمد مجدي 7:45 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 7:45 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يجب توعية المزارعين باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والري لزيادة إنتاجية الفدان وتحول المنظومة الزراعية إلى الزراعة الرأسية، وزيادة إنتاجية الفدان الواحد مهمة للغاية.

وأضاف السيسي خلال افتتاح أعمال تطوير مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان أنه يتم تشجيع الشباب على الانخراط في إقامة مشروعات الشتل، ومستعدون لتحمل تكلفة 100 مليون شتلة .

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وتابع السيسي: لن نترك فرصة تفتح ابواب رزق للمصرين إلا وسننفذها، وتجربة تحويل زراعة الـ50 ألف فدان قصب بالشتلات سيصبح لها صدي عالميا والدولة ستعوض الصيادين عن فترة إيقاف الصيد في البحيرات اذا وجدت جدارة في التعامل.

واشار السيسي إلى أنه مستهدف وصول إنتاجية بحيرة ناصر إلى 100 ألف طن أسماك، كما أن الدولة تدعم التوسع في تربية سلالات جديدة من الماشية لزيادة إنتاج الألبان واللحوم، ويمكن القضاء على مشكلة الفقرة من خلال حلول غير تقليدية تحتاج من ينفذها.

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ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رجال الأعمال للدخول في مجال صناعة الزيوت العطرية لتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام، كما أن الدولة مستعدة للدخول بنسبة 50% في إنشاء مصانع مشتقات الرمان .

وأكد السيسي أن الدولة تتحمل 60 مليار جنيه قيمة الفارق بين سعر فائدة الإقراض دعما لمربي الماشية .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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