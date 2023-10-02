السيسي يوجه بتنظيم جوائز للأنشطة التابعة للجمعيات التطوعية وأفضل دار أيتام ومستشفى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقيام وسائل الاعلام بالتكثيف في الحديث عن دور الأيتام والمستشفيات المتميزة، قائلا: في كل العروض اللي تمت النهاردة وامبارح وقبل كدة أنا شايف إننا محتاجين نتكلم أكتر والإعلام يغطي أكتر ويبقى لينا مساحة أكبر كتير.

وقال السيسي خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة: عمرنا ما عملنا جوائز ذات معنى محترم لكتير من الأنشطة اللي بتقوم بيها جمعيات تطوعية .. ماعملناش ده طب ما نعمل ده .. ونجيب النماذج دي زي أفضل دار أيتام وأفضل مستشفى عملت كذا علشان نقولهم على الأقل متشكرين.

وأضاف السيسي: كل التقدير والشكر للجمعيات الأهلية التي تقوم بدور كبير جدًا، في مجتمعنا، واسمحولي أقول ده لإن ماحدش أبدا يسيء للجمعيات دي ، وما ذكرته وزيرة التضامن فيما يخص الجمعيات بإن فيه حوكمة ومراجعة بشكل مستمر.. لما تيجي تتكلم عن 10 آلاف جمعية ده رقم مش بسيط .

وتابع السيسي: لو حصل 1 في الألف خطأ .. بقول الكلام ده لينا كلنا لأن في النهاية اللي أنت بتعمله بدون ما تقصد .. عايز أقول وزارة التضامن بالميكنة اللي مهتمين بيها بقالنا مش أقل من 8 سنين بنشوف كويس من خلالها كل شيء علشان نحكم حكم صادق على الأداء والشفافية .. وبالتالي مهم جدا وإحنا بنتعامل مع ده نبقى عارفين .. هما أجدر مننا في ممارساتهم مع المجتمع.