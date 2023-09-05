السيسي يوجه بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي

نبه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المخاطر التي تتسبب فيها الزيادة السكانية في مصر والقارة الإفريقية والعالم.

وقال السيسي “إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر وأن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 6ر1 مليار نسمة خلال سنوات قليلة ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلا”.

ووجه الرئيس السيسي في مداخلة له عقب كلمة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية.