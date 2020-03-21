السيسي يوجه بتكثيف جهود دعم جميع فئات الشعب والعمالة غير المنتظمة في مواجهة «كورونا»

خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتركيز كل جهود الحكومة في إدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًّا وداخليًّا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي. وفي هذا الصدد وجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود فيما يخص دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.