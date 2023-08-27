«السيسي» يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية وتمكين القطاع الخاص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية بإعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، إضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.