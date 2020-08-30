السيسي يوجه بتكثيف التعاون مع «إيني» الإيطالية بمجالي التنقيب والإنتاج في مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.

وأشاد الرئيس بمسيرة التعاون المثمر مع شركة “إيني” الإيطالية معرباً سيادته عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والانتاج، أخذاً في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجها بمواصلة التعاون المكثف مع”إيني”، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

وأعرب رئيس شركة “إيني” عن خالص التقدير والعرفان للرئيس لموقف مصر الداعم لإيطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا، مشيدا في هذا الإطار بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات إنتاج البترول والغاز المختلفة، والتي مكنت مصر باستمرار عمل الحقول والإنتاج بطاقتها، مؤكداً أن مصر شريك مهم لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم، ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصة في المنطقة الغربية وأيضاً البحر الأحمر.