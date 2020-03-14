سيـــاســة

السيسي يوجه بتعليق الدراسة أسبوعين وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا»

الرئيس وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
المال - خاص 5:04 م, السبت, 14 مارس 20 5:04 م, السبت, 14 مارس 20

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعليق الدراسة في مصر في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من غد الأحد ١٥ مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين تبدأ من غدا.

وأضاف أن الرئيس وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وجاء قرار تعليق الدراسة بعد دقائق من اعتماد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي جدول امتحانات الثانوية العامة وإعلانه بشكل رسمي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد إلى 93.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”المصابين الثلاثة عشر، هم خمسة مصريين وثمانية أجانب“، مشيرة إلى أنهم أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لحالات تم الكشف عنها مسبقًا.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد بلغ 93 حالة، تماثلت 21 حالة منها للشفاء وغادرت مستشفى العزل.

وكانت أنباء قد تداولت خلال الأيام الأخيرة بشأن تعليق الدراسة، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم وبينها مصر، وقد نقت وزارة التربية والتعليم الأخبار أكثر من مرة قبل أن يصدر الرئيس السيسي قراره الأخير بتعليق الدراسة أسبوعين.

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بقلم المال - خاص

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