استثمار

السيسي يوجه بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة

لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربّين وتحسين دخلهم، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي "حياة كريمة"،
هيثم سمير 6:50 م, السبت, 23 أكتوبر 21 6:50 م, السبت, 23 أكتوبر 21

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلًا عن نشاط شركة النصر للكيماويات.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة استعرض كذلك جهود الوزارة فيما يتعلق بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لوقف هذه التعديات،

حيث وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة حصر حالات التعدّي وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات.

كما عرض وزير الزراعة جهود تنمية الثروة الحيوانية ذات الإنتاجية العالية من الألبان،

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حيث وجه الرئيس السيسي بتعزيز تلك الجهود؛ لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربّين وتحسين دخلهم، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي “حياة كريمة”،

بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع في دعم إنتاج الألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة في إطار جهود الدولة لتعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي،

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حيث وجّه السيد الرئيس بالإسراع من الانتهاء من هذه المشروعات، بما يتيح زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمدة، ويسهم في توفيرها للسوق المحلية لدعم احتياجات المزارعين، وكذا يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية في الأراضي المستصلَحة.

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بقلم هيثم سمير

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