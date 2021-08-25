نقل وملاحة

السيسي يوجه بتطوير مطار العلمين الدولي بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية

اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على مشروع تطوير مطار العلمين ليصبح مطاراً دولياً ذكياً يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويحتوى على كافة الخدمات، ب
المال - خاص 10:24 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21 10:24 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مطار العلمين الدولي بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وكان الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحضر اللقاء اللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية، والعميد قايد عيد بالقوات الجوية، إلى جانب مجموعة من السادة رؤساء كبرى شركات المقاولات المصرية.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع تطوير مطار العلمين الدولي”.

اقرأ أيضا  «المصرية للطيران» تتلقى طلبات من 30 دولة لتسيير رحلات إجلاء من أفغانستان

واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على مشروع تطوير مطار العلمين ليصبح مطاراً دولياً ذكياً يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويحتوى على كافة الخدمات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والمطارات الدولية، وذلك استثماراً للموقع الجغرافي المميز للمطار ومدينة العلمين الجديدة، والذي يؤهل مطار العلمين ليصبح محوراً رئيسياً للنقل الجوي والتجاري واللوجستي لجميع دول العالم، حيث يقع المطار على حوض البحر المتوسط بما يمكنه كذلك من ربط شمال أفريقيا وجنوب أوروبا سياحياً واقتصادياً وتجارياً.

اقرأ أيضا  «بتوجيهات من الرئيس».. الحكومة تبحث المؤشرات المستقبلية للاقتصاد وسيناريوهات لتعزيز أدائه

ووجه لرئيس بأن يتكامل ذلك المشروع مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة والطيران المدني، وكذلك في إطار تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي للبلاد ويهدف لاستقطاب مختلف أنماط الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصةً وأن ظهير تلك المنطقة يشهد نمواً متزايداً، سواء المتمثل في مشروع “الدلتا الجديدة” او إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يعزز جهود الدولة في التوسع في إنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بعيداً عن مناطق التكدس السكاني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض كافة مكونات مشروع تطوير مطار العلمين الدولي، بما في ذلك إنشاء مدينة ذكية تتبع المطار، فضلاً عن عرض عناصر البنية التحتية التي تتيح إدارة المطارات والمدن الذكية باستخدام تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«دلتا إيرلاينز» تضيف 200 دولار إلى أقساط تأمين غير المطعمين

أيمن عزام 7:31 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

رئيس الوزراء يتفقد مبنى الركاب 2 و3 بمطار القاهرة ويتابع إجراءات كورونا (صور)

صفية حمدي 6:51 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

ميناء دمياط يستقبل 874 رأس ماشية حية ويُصدر 4500 طن فوسفات

محمود محسن 6:20 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

إجمالي حركة الملاحة بموانئ بورسعيد اليوم 17 سفينة

أماني العزازي 2:19 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

«المصرية للطيران» تتلقى طلبات من 30 دولة لتسيير رحلات إجلاء من أفغانستان

دعاء محمود 10:57 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21

«الإسكندرية» تقدم تسهيلات جديدة لتجارة الترانزيت

المال - خاص 10:38 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21