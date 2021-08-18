طاقة

السيسي يوجه بتطبيق أعلى درجات الأمان الدولية بمحطة الضبعة النووية

وقد عرض مدير الكلية الفنية العسكرية في هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة،
هيثم سمير 8:11 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 8:11 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة، والذي يتم بالتعاون مع الجانب الروسي”.

وقد عرض مدير الكلية الفنية العسكرية في هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة،

اقرأ أيضا  الجيش اللبناني يداهم محطات الوقود المغلقة لمصادرة البنزين وتوزيعه على المواطنين مجانا

مؤكدًا أن محطة الضبعة تُعدّ من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتي تحتوي على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وذلك وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة نفسها ومنشآتها، أو في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها 32 كم من مركز المحطة طبقًا للمعايير الدولية.

وقد وجه الرئيس السيسي بقيام اللجنة العليا المتخصصة بتأكيد ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية،

اقرأ أيضا  السيسي ردا على سؤال «أهلاوى ولا زملكاوي»: أنا مصراوي (فيديو)

مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أية أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي.

كما وجّه الرئيس السيسي بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة في مشروع المحطة، وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقًا للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اقرأ أيضا  الكهرباء : 2.4 مليار جنيه لتطوير شبكات محافظة أسيوط منذ 2014 وحتى 2021

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

«المقاولون العرب» و«السويدي» تبدأن تركيب أول توربينة بمشروع السد التنزاني

عمر سالم 9:01 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

تقرير: أمريكا تخطط لتوليد نصف الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بحلول 2035

أحمد فراج 10:35 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

سعر البترول يتشبث بمكاسبه بعد رحلة تراجع دامت 4 أيام وسط مخاوف انكماش الطلب

أحمد فراج 10:32 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

4 شركات محلية تتأهل فنياً للمنافسة على توريد 1.6 مليون عداد كهرباء

عمر سالم 9:22 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

85 مليون جنيه وفورات سنوية من مشروع «جاس كول» للتبريد بالعاصمة الإدارية

نسمة بيومي 7:36 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21

الطاقة المتجددة تجرى 615 اختبارا لأجهزة شمسية وكهربائية بمعاملها

عمر سالم 7:02 ص, الأربعاء, 18 أغسطس 21