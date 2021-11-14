استثمار

السيسي يوجه بتطبيق أحدث تقنيات العرض في المتحف المصري الكبير

رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير من كل الاتجاهات
وائل كمال 1:32 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 1:32 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بخروج تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وذلك من النواحي الهندسية والأثرية، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف، وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في العرض المتحفي.

بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير من كل الاتجاهات، بما يساعد على إبراز عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة، واستغلال الموقع المميز للمتحف ذي الإطلالة على منطقة الأهرامات وقطعه الأثرية المميزة، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله واجهةً للحضارة المصرية، وعلى النحو الذي يعكس المكانة اللائقة بمصر على مستوى العالم.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير السياحة والآثار استعرض كذلك آخر الاستعدادات لتنظيم الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، والتي ستشهد الكشف عن “طريق الكباش”، حيث وجه الرئيس السيسي بالعمل على أن تخرج هذه الاحتفالية في أبهى صورة بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل.

كما عرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد لتعزيز وتطوير النشاط السياحي والترويج للمقاصد السياحية المختلفة.

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حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير.

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بقلم وائل كمال

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