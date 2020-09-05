اقتصاد وأسواق

السيسي يوجه بتزويد صغار الصيادين بتجهيزات وملابس حماية على نفقة «تحيا مصر»

في إطار البرنامج القومي لدعم فئة صغار الصيادين وتوفيق أوضاعهم
المال - خاص 9:08 م, السبت, 5 سبتمبر 20 9:08 م, السبت, 5 سبتمبر 20

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استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي ، السبت، البرنامج القومي لدعم فئة صغار الصيادين وتوفيق أوضاعهم من خلال عدة محاور توفر لهم الإطار المناسب للحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس السيسي بتزويد فئة صغار الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة، على أن يتحمل صندوق “تحيا مصر” تكلفتها.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية.

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بقلم المال - خاص

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